Tesla hårt kritiserat även i USA | Dagens Arena

Strejken mot Tesla fortsätter eftersom företaget fortfarande inte vill skriva kollektivavtal. Men det amerikanska bilföretaget sticker ut även på den amerikanska marknaden. De tre stora bilföretagen i USA (Ford, General Motors och Stellantis) har kollektivavtal för en stor del av de fabriksanställda.Tesla har bland annat blivit anmälda för att de sparkat arbetare som ämnat att organisera sig fackligt i Buffalo, USA.

. Hundratals arbetsplatsolyckor som skett på Teslas anläggningar har dessutom inte rapporterats in till myndigheter, vilket har resulterat i böter.I september i år stämde Equal Employment Oppurtunity Commision (kommissionen för jämlika anställningar) Tesla för att de ska ha tillåtit och underbyggt rasism på alla nivåer på en fabrik i Fremont, Kalifornien.

från kommissionen ska trakasserierna skett öppet och inkluderat graffiti i form av svastikor, rasistiska glåpord och hot. Även delstaten Kalifornien och flera enskilda anställda har stämt företaget av samma anledning.2021 stämde sex kvinnor elbilstillverkaren med anklagelsen att företaget tillåtit en kultur där sexuella trakasserier och diskriminering förekommit. Detta på en fabrik i San Francisco.

En annan man påstår att han blivit av med jobbet efter att han rapporterat myndigheterna om en stöld av koppartråd. Han påstår att ledningen ska ha velat dölja detta för aktieägarna.

