Terrorexperten efter Bryssel-attacken: Vi kan förvänta oss fler dåd

Samtidigt pågår en rättegång i Tyskland mot två IS-kopplade bröder som planerat en attack mot en kyrka i Sverige. Nu ställer sig många frågan: Är IS-terrorn tillbaka i Europa? Den belgiska terrorexperten Claude Moniquet, med bakgrund inom säkerhetstjänsten, anser att vi står inför ett dubbelt terrorhot.

– Vi kommer med all säkehet att ha attacker från individer. Men vi kommer förmodligen också att se vad vi inte sett på flera år, vilket är attacker från strukturella nätverk, av terrorceller, säger han i

Under åren 2015-2017 drabbades Europa av flera blodiga terrordåd som terrorgruppen Islamiska staten, IS, tog på sig. Sedan dess har de fört en tynande tillvaro, men kriget mellan Hamas och Israel ökar risken för nya dåd, enligt Claude Moniquet.

– Israels mål är att förstöra Hamas. För att förstöra Hamas måste de gå in i Gaza. Och då har vi risk för en stor våg av attacker i framför allt Europa. Att flera europeiska länder, som Frankrike och Storbritannien, visat stöd för Israels rätt att försvara sig är också något som kan trigga islamister, menar Moniquet.

– Det är ytterligare en uppvigling för terroristerna att attackera inte bara israeliska eller judiska mål, utan även mål i Europa.- Om läget blir lugnare i Mellanöstern kan hotet minska en aning, men det kommer fortfarande att finnas där. Och varje gång något sker, som koranbränningen i Stockholm, kommer terrorhotet öka.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: Podden Älskade politik: ”I Bryssel kan ingen höra dig skrika”– topparna gör comebackJonas Sjöstedt, Isabella Lövin och Anna Maria Corazza Bildt.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSNYHETER: Frankrike stämmer EU-kommissionen för engelska vid provFranska regeringen anser att EU-kommissionen bryter mot EU:s grundfördrag när den enbart har engelska som språk i vissa anställningsprov.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SVD: Avstängning av Luis Rubiales stöds av svenska landslagsspelarna90 dagar blev till tre år. Avstängningen för det spanska fotbollsförbundets före detta ordförande Luis Rubiales gillas av de svenska landslagsspelarna. – Bra att man visar att det inte är okej, säger Linda Sembrant.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Möt det svenska filmparet som haft tre OscarschanserEva von Bahr och Love Larson: ”Det är ju helt extremt!”

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Resandet på svenska flygplatser fortsätter ökaFlyget i Sverige fortsätter att återhämta sig efter pandemin. Under årets tredje kvartal reste drygt nio miljoner passagerare till eller från landets större

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Resandet på svenska flygplatser fortsätter ökaFlyget i Sverige fortsätter att återhämta sig efter pandemin.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕