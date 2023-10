Teodorescu och Suhonen leder tv-program tillsammans

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/kultur/alice-teodorescu-och-daniel-suhonen-leder-tv-program-tillsammans/

Du vet väl att du kan skapa ett gratiskonto på DN? Som inloggad kan du ta del av flera smarta funktioner.För de flesta som följer den svenska samhällsdebatten är varken Daniel Suhonen eller Alice Teodorescu några obekanta ansikten. Inte heller är det någon nyhet att de ideologiskt är oense om det mesta.I ”Teodorescu & Suhonen” vill de gå i bräschen för ett bättre samtalsklimat.

På frågan vad det är som brister i den svenska debatten följer ett långt samtal med delvis olika förklaringar från vänster till höger och allt från jobbskatteavdrag, fastighetsskatt, partiledardebatter från 1982, migration och ”wokeness” tas upp. headtopics.com

Även de sociala mediernas intåg, och dess algoritmer som premierar ett högt tonläge, har varit en bidragande orsak, menar de. – Vi vill ju båda att Sverige ska vara ett bra land att leva i, sen har vi helt olika syn på hur man kommer dit, säger Alice Teodorescu. Här under en pressträff om Moderaternas idéprogram år 2019.– Det finns säkert skäl för alla att ta sig en funderare och det finns säkert något exempel där jag gått över gränsen.

– Förhoppningen är att vi ska komma på djupet i sakfrågor där det finns en ideologisk konflikt, men också visa att det finns vägar till ett samtal, säger Alice Teodorescu. Ett budskap som hon riktar till alla svenskar. headtopics.com

