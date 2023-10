Tennislegendarens fru har cancer

Han beskriver ett tufft år för sig och sin familj., med att säga att han är en tyst och privat person. Men det senaste året har varit en tuff tid och han har bestämt sig för att dela med sig av vad som har hänt.

”I december förra året diagnostiserades min fru Bridgette med äggstockscancer. Hon har genomgått en stor operation, fått cellgiftsbehandling och fortsätter med sin behandling. Det är svårt att se någon du älskar gå igenom en sådan här utmaning. Däremot har det varit fantastiskt att se våra söner vara ett så fantastiskt stöd till Bridgette, mig och varandra”, säger Sampras.

52-årige Sampras anses vara en av världens bästa tennisspelare genom tiderna. Amerikanen vann 14 grand slam-titlar under sin framgångsrika karriär och är med fjärde bäst genom tiderna på herrsidan.

