Daniil Medvedev var märkbart provocerad under matchens gång och i andra set bad han folk i publiken att ”hålla käften”. Det ledde i sin tur till att världstrean varnades av domaren.– Varför skulle jag ge fingret åt den underbara parisiska publiken?, säger den ryske 27-åringen efteråt.

