Tennis: Coco Gauff förlorade efter servehaveri mot Iga Swiatek i WTA-slutspelet

Amerikanskan lyckades göra fyra dubbelfel på rad och förlorade därefter både setet och matchen till polskan Iga Swiatek.Förlusten, som skrevs till 0–6, 5–7 i mexikanska Cancún, där de åtta bästa spelarna deltar, innebär att den 19-åriga amerikanskan nu har en vinst och en förlust inför den tredje omgången som avgör vilka två spelare från gruppen som går vidare till semifinal.

– En tuff dag på jobbet för mig. Jag var inte där mentalt när jag skulle serva hem det, säger Gauff, som även förlorade en dubbelmatch under natten, enligt nyhetsbyrån AP.Efter det fjärde dubbelfelet i det aktuella gamet tappade 19-åringen från Florida humöret och slog sönder sitt racket och kastade iväg den mot bänken. Men efter matchen försökte hon tänka positivt.

– Jag har spelat bra under året och servat bra, så jag tänker inte låta ett par dåliga game definiera hur jag är som servare, sade hon.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SYDSVENSKAN: Gauff förlorade efter servehaveriUS Open-mästaren Coco Gauff skulle bara till att serva hem andra set – men lyckades i stället göra fyra dubbelfel på rad och förlorade därefter både setet och matchen till polskan Iga Swiatek, 6–0, 7–5.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

NT_ROSLAGEN: Huset på Nässelgrundet 11 i Norrtälje sålt igen efter kort tidBaman Arthur och Ingrid Maria Motivala, 54 och 52 år, har nyligen blivit nya ägare till fastigheten på adressen Nässelgrundet 11 i Norrtälje. Försäljningen blev klar i oktober 2023 och priset på huset landade på 6 200 000 kronor. Den tidigare ägaren köpte huset i september 2021 för 5 350 000 kronor. Huset har en boyta på 70 kvadratmeter.

Källa: NT_Roslagen | Läs mer ⮕

OPSE: Som en mänsklig barbapappa vaggar jag omkring och väntarJag längtar efter bebislukt och lena små fötter

Källa: opse | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Schulmans samtal med Nemo och Lundell efter ”Kungarna av Tylösand”Nemo Hedén fick höra att både han och Joakim Lundell blev ”rödflaggade” av psykologen inför skandalprogrammet ”Kungarna av Tylösand” – men fick trots det medverka. I den nya podcasten ”Den nakna sanningen om reality-tv” dementerar programmets producent, Calle Schulman, påståendet.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Sorgen lever kvar i Bollebygd två år efter tragiska bilolyckanAlbin Olsson, Ida Andersson och Mathias Johansson omkom i olyckan i Hultafors. Två år har gått efter tragiska olyckan utanför Bollebygd.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Marvel i kris efter skandal och publiktappDisneys superhjältefabrik Marvel har varit en pålitlig kassako i flera år men går nu igenom en rejäl kris, enligt en lång granskning av branschtidningen Variety.

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕