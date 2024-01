Teknikmässan CES i Las Vegas

I veckan hölls den stora teknikmässan Consumer Electronics Show (CES) borta i Las Vegas, och så klart var de flesta stora tekniksajter på plats för att kolla in vad som fanns där. Nu när veckan lider mot sitt slut har flera av dem lagt upp diverse klipp där de visar upp några av sakerna de tyckte var tuffast på mässan. Ovan kan man kolla in vad The Verge gillade på mässan, och nedan kan man kolla in några andra sajters favoriter.

Exeger visar upp nya solcellsprodukter på CES i Las VegasDet svenska solcellsbolaget har dubblat antalet produkter där deras teknik Powerfoyle finns. Nu spår vd Giovanni Fili att omsättningen ska ta fart.

AI var på allas läppar under 2024 års CES-mässa i Las VegasMen substansen går att ifrågasätta, och den största AI-spelaren i världen just nu, Open AI, lyste med sin frånvaro. De presenterade egna nyheter hemifrån.

CES i Las Vegas lockar åter svenska bolag i jakt på affärerTeknikmässan beskrivs som världens största och efter några sega år till följs av pandemin har publiken böjrat hitta tillbaka. 2024 är 130 svenska bolag här.

CES 2024: Lås upp dörren med handflatan. Nytt smart lås från Philips fixar det.Philips har visat upp ett nytt dörrlås som går att låsa upp med handflatan, något som kanske kan vara smidigt om man inte vill bli kladdig om fingrarna när man låser upp dörren. Philips Wi-Fi Palm Recognition Smart Deadbolt har stöd för att registrera och lagra information om upp till 50 olika personers handflator.

Continental och Swarovski visar upp genomskinlig skärm på CESBildelstillverkaren Continental och Swarovski presenterar en genomskinlig skärm som är tänkt att användas som en infotainmentskärm i bilar. Skärmen, kallad Crystal Center Display, använder sig av självupplysande microLED-teknik och är tillverkad av Swarovski-kristall.

Pininfarina presenterar eldriven husbil på CES-mässanPininfarina har tillsammans med AC Future tagit fram eTH (Electric Transformer House) som är en helt eldriven husbil. Konceptet visas just nu upp på CES-mässan i Las Vegas och med denna vill man blanda smart teknik med ett lyxigt boende på hjul.

