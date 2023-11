Tänker regeringen lämna sjukvården i sticket?

För några veckor sedan varslade Region Sörmland 700 anställda, varav 400 inom hälso- och sjukvården. Det innebär inte att 400 sjuksköterskor har fått sparken, I Region Stockholm räknar man med ett underskott på 1,7 miljarder kronor för sjukvården nästa år. Flera sjukhus förvarnar om kommande personalminskningar. På Södersjukhuset kan det bli 90-110 tjänster färre och på Danderyds sjukhus 130, skriver SvD.

För vårdpersonal är värd sin vikt i guld. Normaltillståndet är att det är svårt att locka personal till vården. Dels för att arbetsmiljön på många håll upplevs som usel, dels för att Sverige är inne i en period av generell arbetskraftsbrist.

de gamla landstingen. De fick sex miljarder kronor. Med tanke på att de går mot ett underskott på 20 miljarder nästa år förslår de inte långt. antalet administratörer, handläggare och chefer i regionerna med 8 procent – men vårdpersonalen ökade bara med 3 procent. Varför??

