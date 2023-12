Tang Tan, Apple'dan ayrılıp LoveFrom'a katılıyor

Tang Tan, önceden Apple'da iPhone ve Apple Watch için önde gelen bir tasarımcı olan, Şubat ayında Jony Ives'in tasarım firması LoveFrom'a katılmak için şirketten ayrılacak. Orada eski Apple tasarımcısı ve OpenAI'nin Sam Altman'ıyla bir araya gelerek yapay zeka donanımı alanında yeni bir proje üzerinde çalışacak. Proje, Tan'ın donanım geliştirmesini yöneteceği yeni ürünlerin geliştirilmesini içerecek.

Ayrıca, 20'den fazla eski Apple çalışanının LoveFrom'a geçtiği ve Apple'dan birkaç önemli tasarım ve kullanıcı arayüzü uzmanının ayrıldığı bildiriliyor





feber » / 🏆 12. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Försäljningsförbudet på Apple Watch pausat. Åtminstone temporärt.Apple har lyckats få till en tillfällig paus på försäljningsförbudet för Apple Watch, som började gälla i tisdags i USA. Efter en begäran från Apple har en domstol beslutat att stoppa import- och försäljningsförbuden tills amerikanska tullen avgör om de ändringar Apple gör på klockan är tillräckliga för att undvika de patent som orsakade förbudet.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Efter förbudet: Apple drar in klockreparationerApple stoppar försäljningen av två Apple Watch-modeller mitt i julruschen, efter ett beslut från USA:s konkurrensmyndighet ITC. Dessutom drar techjätten in reparationer av äldre klockmodeller.

Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »

Rykte: Apple planerar att träna AI med nyhetsinnehåll. Erbjuder förlag 50 miljoner dollar för detta.En rapport från The New York Times påstår att Apple planerar att ta sig in på AI-marknaden genom att träna sin AI med innehåll från nyhetsutgivare. Rapporten säger att Apple har inlett förhandlingar med stora nyhetsbyråer för att få tillgång till deras arkiv, med erbjudanden som sträcker sig upp till minst 50 miljoner dollar.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Apple ändrar riktlinjer för pushnotis-data. Blir svårare för myndigheter att hämta ut.Apple anklagar Justitiedepartementet i USA för att hindra teknikföretag från att avslöja att mobil pushnotis-data kan överlämnas till myndigheter.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Samsungs AR-glasögon sägs släppas snart. Galaxy Glass ska konkurrera med Apple Vision Pro.Samsung sägs arbeta på ett par AR-glasögon som kallas Galaxy Glass, som inte helt överraskande förväntas bli en direkt konkurrent till Apples kommande Vision Pro. Enligt rykten siktar Samsung på att lansera dessa glasögon i början av år 2024, enligt en koreansk rapport.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »

Peta korar Apple till årets företag. Eftersom de slutat med äkta läder.Apple hyllas av djurrättsgruppen Peta för sitt arbete med miljö och hållbarhet, och har därför utsetts till x22årets företagx22.

Källa: feber - 🏆 12. / 63 Läs mer »