Jennifer och Johan Kücükaslan är debutanter i"På spåret". Arkivbild/montage. Bild: Christine Olsson/TTDe är syskon – och debutanter i SVT:s mesta frågesport. Nu tar sportjournalisterna Johan och Jennifer Kücükaslan plats i"På spåret".Johan Kücükaslan är reporter på SVT Sport och Jennifer Kücükaslan leder fotbollssändningar hos konkurrenten Viaplay.

– Det här förstörde min sommar tyvärr! Så fort jag snappade upp något så fylldes anteckningarna i min telefon. Det tog aldrig slut, jag började liksom plugga regissörer, kemiska beteckningar och grundämnen! Så höll vi på hela sommaren, säger han och skrattar.Johan Kücükaslan, som ofta livesänder vid stora sporthändelser, blir aldrig nervös på jobbet.

Att tävla tillsammans med sin lillasyster ser han bara som positivt. Syskonen gick in i tävlingen med inställningen att försöka vinna åtminstone en match, och att bjuda på bra tv-underhållning. Jennifer Kücükaslan fick frågan om att tävla i programmet strax efter att hon förlorat semifinalen i Kanal 5:s frågesport "Alla mot alla".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGENSNYHETER: Johan Croneman: Därför borde Johan Pehrson ta hjälp av SVTBåde SVT:s ”Hagamannen” och TV4:s ”Estonia” är serier som undviker alltför mycket spekulationer. Men Liberalernas ledare liknar alltmer satirversionen av sig själv, skriver Johan Croneman.

Källa: dagensnyheter | Läs mer ⮕

SYDSVENSKAN: Syskonen som gör debut i ”På spåret””Emotionellt var det här bland det sjukaste jag har varit med om.”

Källa: sydsvenskan | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: SVT:s korrespondent: Många civila är kvar i Gaza – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Ishockey: Euro Hockey Tour 2023/24: Så sänder SVT från turneringenEuro Hockey Tour avgörs årligen i fyra olika turneringar mellan Sverige, Finland, Tjeckien och Schweiz. I vår guide kan du bland annat se SVT:s sändningstider och när samtliga turneringar spelas.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Så funkar ”På spåret” – bakom SVT:s kulisserPå fredag är ”På spåret” tillbaka igen. Inspelningarna har pågått sedan i september och GP var på plats när de regerande mästarna ställdes mot två av programmets rookies. Häng med bakom kulisserna på Sveriges största tv-program.

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVT: Skidskytte: Världscupen i skidskytte 2023/2024: Så sänder SVTSVT sänder återigen världscupen i skidskytte som inleds i Östersund den 25 november. Nedan är vår guide för hela säsongen med SVT:s sändningstider, tävlingsprogram och den svenska skidskyttetruppen.

Källa: svt | Läs mer ⮕