Syskonen som gör debut i ”På spåret”

De är syskon – och debutanter i SVT:s mesta frågesport. Nu tar sportjournalisterna Johan och Jennifer Kücükaslan plats i"På spåret".Johan Kücükaslan är reporter på SVT Sport och Jennifer Kücükaslan leder fotbollssändningar hos konkurrenten Viaplay. Tillsammans är de ett par av årets debutanter när SVT:s flaggskepp"På spåret" nu tuffar i gång höstens säsong.

Den omedelbara glädjen över att bli tillfrågad byttes dock snabbt mot ångest och nervositet, menar han: – Det här förstörde min sommar tyvärr! Så fort jag snappade upp något så fylldes anteckningarna i min telefon. Det tog aldrig slut, jag började liksom plugga regissörer, kemiska beteckningar och grundämnen! Så höll vi på hela sommaren, säger han och skrattar.Johan Kücükaslan, som ofta livesänder vid stora sporthändelser, blir aldrig nervös på jobbet.

Att tävla tillsammans med sin lillasyster ser han bara som positivt. Syskonen gick in i tävlingen med inställningen att försöka vinna åtminstone en match, och att bjuda på bra tv-underhållning. – Och det gör vi nog i och med syskongnabbet som kommer väldigt naturligt. Det suckas en del och blickar utbyts, kan jag säga. Och det var skönt att inte paras ihop med en total främling som man ska skapa kemi med. Jag vet vad hon är bra på, vi kan vara väldigt ärliga mot varandra och det underlättar, säger Johan Kücükaslan.

