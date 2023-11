SVT ser över sitt utbud efter ändrade råd om skärmtid

– Vi tittar alltid på sådana här rekommendationer men vi tar också in de behov som finns hos föräldrar i form av gemenskap i hemmen. Den balansgången får vi återkomma till om vi behöver ändra utbudet, säger Safa Safiyari på SVT Barn till P4 Göteborg.

– Det kan vara svårt att efterleva trots kunskap, men precis som det går att lära sig goda vanor när det gäller att röra på sig tror jag att man kan göra det gällande skärmar också, sa För barn mellan två och fem års ålder, begränsa tiden med digitala skärmar till högst en timme om dagen.

• I den här åldern är det viktigt att digitala medier som används för ditt barn har ett innehåll med långsamt tempo, innehåll där någon talar, gärna med upprepningar. Undvik abstrakt och animerat innehåll med snabba växlingar/klipp, video som har reklamavbrott och allt våldsamt innehåll.

• Använd skärmen under uppsikt av dig som vuxen så att du sen kan prata om innehållet, hitta lämpliga tillfällen för avslut och finnas i närheten om något oväntat skulle dyka upp på skärmen. • Undersök själv det digitala mediet innan ditt barn får prova och samtala med barnet om appen/innehållet.

• Underlätta avslut, genom att exempelvis sätta en timer. Att använda skärmen tillsammans med barnet har också visat sig leda till färre konflikter i samband med avslutande.

