SVT ser över barnutbud efter nya råd om skärmtid

Barnläkarföreningen har kommit med rekommendationer om småbarn och skärmtid. Arkivbild.

Rekommendationen kommer från Barnläkarföreningen. Enligt den ska skärmtiden för barn under två år vara noll, och max en timme om dagen för barn mellan två och fem år. Detta eftersom skärmtid minskar tiden för mänsklig samvaro, vilket enligt Barnläkarföreningen påverkar barnens språkutveckling.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt.

