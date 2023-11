SVT ser över barnutbud efter nya råd om skärmtid

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

EXPRESSEN: SVT ser över sitt utbud efter ändrade skärmrekommendationernaSVT ser över sitt utbud för barn efter att nya råd om skärmtid presenterats, rapporterar Sveriges Radio Ekot . Barn under två råds att helt vara utan skärm – för barn mellan två och fem gäller max en timme, meddelade Svenska barnläkarföreningen.

EXPRESSEN: Kallas ilska mot Settman efter kyssen i SVT: ”UpprörandeDet är ett av Idrottsgalans mest berömda ögonblick. I sin bok ”Skam den som ger sig” berättar Charlotte Kalla för första gången ärligt om hur hon kände när hon blev kysst från ingenstans av Peter Settman. ”Det jag var med om i direktsändning inför en miljonpublik kändes upprörande och förkastligt”, skriver Kalla i boken.

DAGENSNYHETER: Johan Croneman: Därför borde Johan Pehrson ta hjälp av SVTBåde SVT:s ”Hagamannen” och TV4:s ”Estonia” är serier som undviker alltför mycket spekulationer. Men Liberalernas ledare liknar alltmer satirversionen av sig själv, skriver Johan Croneman.

SVTNYHETER: SVT:s korrespondent: Israel omringar Gaza stad – Krig mellan Hamas och IsraelIsrael och terrororganisationen Hamas befinner sig i ett fullskaligt krig. Hamas anföll Israel 7 oktober och hundratals civila dödades. Israel har svarat med flygangrepp och blockad mot Gaza där över två miljoner människor bor och inte kan ta sig ut. SVT rapporterar live från kriget.

HALLANDSPOSTEN: SVT:s största satsning någonsin skrivs av Magnus från HalmstadSveriges historia tas upp i SVT, UR och Sveriges Radio, samt i ett program med Farah Abadi. Simon J Berger är programledare och Lundwig Göransson gör musiken.

SVTNYHETER: Ishockey: Junior-VM i ishockey 2023/24: Så sänder SVT från mästerskapetKlassiska junior-VM i ishockey spelas i Göteborg mellan den 26 december 2023 och 5 januari 2024. SVT sänder från turneringen och i vår guide hittar du alla sändningstider och förutsättningar inför mästerskapet.

