SVT:s expert: Det sticker ut i domen i det stora gängmålet i Sundsvall

SVTNYHETER: Inför domen om gängstriden i Sundsvall i dag – det här handlar det omUnder onsdagen faller domen i ett uppmärksammat mål med kopplingar till gängkriminalitet och droghandel i Sundsvall. Totalt 24 personer är åtalade, ungefär hälften är tonåringar.

SVTNYHETER: Nu kommer domen i gängmålet – vi sänder livePå torsdagseftermiddagen kommer domen i det stora målet om knarkkriget i Sundsvall. Följ vår livesändning med start 13.55.

SVD: Riskerar livstid efter gängkriget i SundsvallEn 21-årig man som vände vapnen mot sina forna allierade var drivande bakom gängkriget i Sundsvall i vintras, menar åklagarsidan. Han riskerar nu livstids fängelse när domen i det stora gängmålet i Sundsvalls tingsrätt faller på onsdagen.

