Sveriges mest hemsökta platser

För hundra år sedan checkade en man och hans älskarinna in på Grand Hotel i Helsingborg. Efter att mannens hustru upptäckt otroheten sägs makarna gemensamt ha mördat älskarinnan i ett försök att rädda sitt äktenskap. Älskarinnan förvann därefter spårlöst …

Vem vet, kanske ju du har släktband till någon av de inblandade? Det och mycket mer går att ta reda på via Ancestrys omfattande arkiv. Historien om spökerierna på hotellet i Helsingborg har alltså funnits sedan 1920-talet. Det är framförallt våning 5 och rum 585 som är särskilt drabbat.

Gäster har vittnat om att de känt sig iakttagna, att de känt kalla vindar, att de knuffats ur sina sängar, att lampor tänds och släcks av sig själva och att gardinerna rör sig onormalt mycket. Rent nonsens? Inte alls om du frågar anställda vid flygbolaget Sas som har just Clarion Grand Hotel som övernattningshotell för sina anställda. 2009 tvingades hotellet renovera just den femte våningen. Detta efter att Sas-medarbetare förklarat att de vägrar att bo på hotellet efter att de blivit störda av oförklarliga händelser under nätterna. headtopics.com

Allt har bytts ut sedan dess, varenda möbel och lampa, men om det har stoppat älskarinnan från att fortsätta härja nattetid är bäst att låta vara osagt.Detta är några av Sveriges äldsta byggnader som genom åren används både som mentalsjukhus och fängelse. Huvudbyggnaden stod klar på 1200-talet och hundra år senare grundade heliga Birgitta sitt kloster här.

