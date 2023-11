Sverigedemokraterna får ökat stöd i storstäderna

Trots oroligheterna under mätperioden har Moderaterna som regeringsparti inte lyckats samla väljarna och nådde i oktober sin lägsta notering sen valet med 17,4 procent.Per Söderpalm är opinionsansvarig på Verian och menar att en viss typ av väljare på högersidan, som tidigare röstat på Moderaterna, verkar tycka att SD har högre trovärdighet än Moderaterna i områden som handlar om lag, ordning och integration.

– Jag tycker att det är förvånande. Erfarenheten från corona och kriget mellan Ryssland och Ukraina visade att många sluter upp bakom statsbärande parti, men nu har vi en situation där man inte gör det. I stället går man till det stora oppositionspartiet Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna, säger han.Tidöpartierna får sammanlagt 45,1 procent av väljarstödet medan oppositionen hamnar på 53,2 procent.

Sveriges största parti är fortsatt Socialdemokraterna med ett väljarstöd på 37,6 procent. Per Söderpalm menar att Socialdemokraterna har ett ovanligt stabilt väljarstöd. – Inom oppositionsblocket är det tydligt att Socialdemokraterna är vinnaren, man ligger väldigt högt samtidigt som resten av partierna i oppositionsblocket börjar på problem, säger han.Kantar Publics väljarbarometer baseras på cirka 3 000 genomförda intervjuer med personer i Sifo-panelen – en panel som rekryteras via slumpmässiga riksrepresentiva urval. Panelen består av cirka 100 000 deltagare.

