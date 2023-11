Sverigebilden fortsatt stark utomlands

Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

NT_ROSLAGEN: Sverigebilden fortsatt stark utomlandsBilden av Sverige är fortsatt stark utomlands och återfinns bland de tio starkaste nationsvarumärkena. Men Sverige tappar en placering från förra årets mätning till en tionde plats. Det visar en undersökning gjord av Anholt-Ipsos Nation Brands Index och som presenteras av Svenska Institutet.

SYDSVENSKAN: Svenska OS-drömmen nästan i kras: ”Djupt besvikna”Sverige behövde en seger, men fick 1–1 mot Italien.

AFV_MAGASIN: Kambis vinst ökar: 'Långsiktiga bilden ser ljus ut'Sportboksleverantören Kambi ökade omsättningen och vinsten i det tredje kvartalet.

EXPRESSEN: Bilden på Matthew Perry – dagen före hans dödMatthew Perrys hittades död i sin jacuzzi i helgen. Men dagen innan sin död verkade han vara vid gott mod – och träffade en mystisk kvinna, skriver TMZ.

DAGENSNYHETER: Matchguide: Sverige–Italien i Nations League 31 oktober 2023Sverige vann med 1–0 när lagen möttes i Italien. Nu väntar returmöte, i Malmö, i nästa match i Nations League i fotboll. Här är alla förutsättningar.

SVD: Nyheter och senaste uppdateringarna om Sverige, utrikes och ekonomiFölj SvD:s liverapport med de senaste nyheterna – öppen för alla läsare. Har du en fråga till SvD:s reportrar är du välkommen att ställa den här nedanför. Här hittar du vår direktbevakning om Israel-Hamas-konflikten. Här hittar du vår direktbevakning av kriget i Ukraina.

