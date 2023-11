Sverige måste utreda Israel för krigsbrott

Däremot är inte Israels rätt till självförsvar absolut utan måste ske inom ramen för den humanitära rätten, det vill säga krigets lagar. Vi kan då utifrån FN-organet OCHA:s rapporter konstatera att över 7 000 palestinier dött i Gaza efter att Israel inledde sin offensiv med bombningar och insättande av markstridskrafter. Av dessa ska över 3 000 döda vara barn och över 1 700 kvinnor. Över 18 000 personer ska vara rapporterade skadade.

Därutöver konstaterar vi att det följer av den humanitära rätten att den som berövar en civilbefolkning livsnödvändiga förnödenheter genom utsvältning också gör sig skyldig till krigsförbrytelser. Ett typexempel är att man förhindrar hjälpsändningar och förutom livsmedel och medicin kan även egendom som mer indirekt har betydelse för civilbefolkningens överlevnad omfattas av det skydd som förbudet innebär, exempelvis nödvändig utrustning för produktion, förvaring och bearbetning av livsmedel eller för upprätthållandet av samhällsviktiga funktioner.

Det finns exempelvis uppgifter om att personer plundrar för att få tag på mat, på sjukhusen tvingas läkare att operera utan narkos, livsviktig medicin saknas, mat och vatten är bristvaror och elnätet har enligt medieuppgifter slagits ut. Samtidigt som Israel upprätthåller blockaden av Gaza och håller gränsövergångar stängda.

