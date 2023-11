”Sverige är inte immunt mot auktoritär populism”

, sen halva priset i ett helt år (endast 99 kr/mån). Därefter ord. pris 199 kr/mån. Ingen bindningstid.Expressen Premium – alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidningenprenumerationsvillkoren. Dagens Nyheter är en del av Bonnier News AB, som ansvarar för kundrelationen samt för behandlingen av dina personuppgifter. Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COMPUTERSWEDEN: Windows 11 får äntligen inbyggt stöd för arkivformat som 7-zip och rarÄn så länge finns inget stöd för lösenordskrypterade filer och det är oklart när det kan läggas till.

Källa: ComputerSweden | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Victoria, 11, räknar matte på BTH under höstlovetPå höstlovet finns tid för att vila från läxor och skolarbeten. Eller kan man göra det bästa man vet – lösa kluriga matteuppgifter. Elvaåriga Victoria Villnersson var en av ett 100-tal ungdomar som besökte BTH för att utmanas i matte.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Bygeln klickade när August, 11, åkte MechanicaTrodde han skulle ramla ur • Lisebergs säkerhetschef: ”Man sitter helt säkert”

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

SVD: Gängledare i Sundsvall får 11 års fängelseEn 21-årig man som pekats ut som drivande bakom gängkriget i Sundsvall i vintras döms till elva års fängelse.

Källa: SvD | Läs mer ⮕

HALLANDSPOSTEN: Gängledare i Sundsvall får 11 års fängelseEn 21-årig man som pekats ut som drivande bakom gängkriget i Sundsvall i vintras döms till elva års fängelse. Mannen fälls bland annat för förberedelse till

Källa: Hallandsposten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Gängledare i Sundsvall får 11 års fängelseEn 21-årig man som pekats ut som drivande bakom gängkriget i Sundsvall i vintras döms till elva års fängelse. Åklagaren hade yrkat att 21-åringen skulle dömas

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕