Svenskens succé – trea i NHL:s poängliga

New Jerseys stjärnforward Jesper Bratt (63) firar med lagkamraterna efter att ha gjort mål i första perioden i mötet mot Minnesota. Bild: Noah K. Murray/AP/TTSvenske Jesper Bratt blev tvåmålsskytt och gjorde en assist när hans New Jersey besegrade Minnesota i NHL-ishockeyn.

Den 25-årige forwarden gör sin åttonde säsong i klubben. Förra säsongen blev hans bästa hittills i karriären med 32 mål och sammanlagt 73 poäng. Efter årets succéstart ligger han nu trea i NHL:s poängliga (14 poäng), bakom Jack Hughes, New Jersey (18 poäng) och Dylan Larkin, Detroit (15 poäng). Bratt är född i Stockholm och har Trångsunds IF som moderklubb.

