Svenska VM-hoppen i Dota 2 och LoL utslagna

Det har varit en festtid för e-sportfans när världsmästerskapen hållits samtidigt i två av de allra största grenarna: League of Legends och Dota 2.

I Lol-turneringen Worlds stod Martin ”Yike” Sundelin som det svenska hoppet med sitt G2 Esports, som också har setts som västvärldens största hopp mot stjärnlagen från Kina och Sydkorea. G2 inledde turneringen väldigt starkt med två övertygande segrar, vilket innebär att laget fick tre chanser på att ta ännu en seger och säkra slutspelsplatsen. I stället blev det däremot tre raka förluster – och inget europeiskt eller amerikanskt lag tar sig till slutspelet i Korea.Liquid utslaget i slutspelet

I Dota 2 hade svenska fans ett ännu större hopp att förlita sig till när The International går av stapeln. Team Liquid, där fyra av fem är svenska spelare, har imponerat stort under säsongen.Liquid ställdes mot den evige rivalen Gaimin Gladiators och kunde tvinga fram ett game tre. Där var motståndet däremot för starkt och Liquid fick se sig eliminerat i under slutspelsträdets kvartsfinal. headtopics.com

Ryska Team Spirit vann till slut The International för andra gången på tre år efter en kross i finalen.

