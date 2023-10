Svenska landslagsstjärnorna om Rubiales avstängning: ”Bra”

Avstängningen för det spanska fotbollsförbundets före detta ordförande Luis Rubiales gillas av de svenska landslagsspelarna.Alla artiklar gratis fram till 31 december.

Stjärnorna om Rubiales avstängning: 'Bra'90 dagar blev till tre år. Avstängningen för det spanska fotbollsförbundets före detta ordförande Luis Rubiales gillas av de svenska landslagsspelarna. – Bra

Luis Rubiales stängs av i tre årDet spanska fotbollsförbundets före detta ordförande Luis Rubiales stängs av från all fotboll i tre års tid. Det meddelar Fifa. Det var efter Spaniens VM-guld i somras som Rubiales kysste spelaren Jennifer Hermoso på munnen. Hermoso hävdade att det var utan samtycke, medan Rubiales hävdar motsatsen. Läs mer ⮕

