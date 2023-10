Svenska landslaget vinner viktigt möte mot Schweiz

Efter 1–0 lever den svenska OS-drömmen vidare.Men till slut blev det svensk seger ändå i det viktiga Nations League-mötet.

Det krävdes dock en frispark, där Kosovare Asllani slog bollen perfekt in mot straffområdet och Magdalena Eriksson lika perfekt mötte med pannan och prickade in segermålet i bortre burgaveln. — Otroligt viktiga tre poäng. Vi vet hur viktiga alla matcherna är och hur viktiga vinsterna är. Jag tycker att vi steppar upp i andra halvlek och känns mycket stabilare. Det var en härlig match och tre viktiga poäng, säger Eriksson till SVT.Schweiz landslag har skakats av viss turbulens den senaste tiden, där inte minst facit hittills under Inka Grings tid som förbundskapten varit i fokus.Senast blev det hela 0—5-förlust mot Spanien.

Samtidigt hade svenske förbundskaptenen Peter Gerhardsson höjt ett varningens finger för Schweiz, inte minst för de individuella styrkorna hos exempelvis svenskbekantingen Ramona Bachmann i anfallet.Schweiz kom gång på gång fram längs kanterna och kunde med lite mer tur ha gjort ett ledningsmål också. headtopics.com

Efter en halvtimme var visserligen Stina Blackstenius – som spelade sin 100:e landskamp – oerhört nära att ge Sverige ledningen.Några minuter senare var Sverige illa ute igen, men räddades först av Zecira Musovic i målet och sedan av lagkaptenen Caroline Seger, som slängde sig i vägen för ett skott.

– Jag såg en ganska stor yta på bakre och bollen var perfekt slagen. Jag var helt fri, så det var bra, säger Eriksson.

Läs mer:

nwtse »

Svenska kronan försvagas mot euron, Hamas attack firas i SverigeSEB:s valutastrateg Carl Hammer förklarar att svenska kronan har försvagats mot euron på grund av kriget mellan Hamas och... Terrorgruppen Hamas attack mot civila i Israel firas på flera platser i Sverige. Läs mer ⮕

Sverige–Schweiz i Nations League i fotboll på Gamla UlleviSverige har en förlust (mot Spanien) och en seger (mot Italien) i Nations League – som också är OS-kval.I kväll tar damlandslaget i fotboll emot Schweiz Läs mer ⮕

Spelarbetyg Sverige–SchweizSverige vann med 1–0 mot Schweiz i Nations League. Efter ett nickmål av Magdalena Eriksson. Här är betygen på de svenska spelarna. Läs mer ⮕

Seger tillbaka i startelvan i Sveriges ödesmatch • Allt om Sverige-SchweizCaroline Seger är tillbaka. Förbundskapten Peter Gerhardsson valde dessutom att bekräfta att mittfältsveteranen startar i det viktiga OS-kvalet mot Schweiz. – C Läs mer ⮕

Matchguide: Sverige–Schweiz i Nations League i fotbollMåstematcherna för att svenska damlandslaget i fotboll ska nå OS i Paris fortsätter. För nästa motstånd i Nations League står Schweiz – på Gamla Ullevi. Läs mer ⮕

Så blev livet för kvinnorna efter ”Den svenska Tinderbedragaren” i TV4Alexandra, Madelene, Amanda, Veronica och Emelie säger i ”Den svenska Tinderbedragaren” att de lurades av samma man. Och att de i dag får leva med konsekvenserna av högersvepet på Tinder. Lån med höga räntor, tillitsproblem och raserade företag – men vissa av dem har också vågat blir kära igen. Så här ser livet ut för kvinnorna i dag. Läs mer ⮕