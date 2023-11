Svenska kyrkan delar ut 10 000 ljus – vill sprida hopp

Utdelningen sker på 15 platser runt om i Örebro under hela veckan. Den avslutas i helgen i samband med konserten Stad i ljus vid slottet på fredagen och i helgöppna kyrkor och på kyrkogårdarna under lördag och söndag.

I klippet får du hänga med när Cathrine delade ut ljus på resecentrum i Örebro och höra resenärernas reaktioner.SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet.

