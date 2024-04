Svensk debutant slutade tvåa i US Masters

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera!Stjärnskottet slutade tvåa bakom Scottie Scheffler i US Masters.Det gick till slut inte att göra något åt världsettan Scheffler, som vann på elva slag under par och tog sin andra Masterstitel.

Men under några dystra minuter i"Amen Corner" gick det mesta emot Åberg. När han stod på elvans fairway kunde han höra det enorma jublet bakom ryggen när Scottie Scheffler sänkte sin birdieputt på tian. Och kort därefter slog Åberg sitt inspel på elvan ned i vattnet bredvid greenen. Åberg tog emot publikens hyllningar med ett stort leende när han gick upp längs de sista hålens fairways, mot en till slut säker andraplats – tre slag före Tommy Fleetwood, Max Homa och Collin Morikawa.– Det här är vad jag har velat göra så länge och det är ganska surrealistiskt att faktiskt få möjligheten att uppleva det, säger Åberg på sin presskonferens efter succén.

Svensk Debutant US Masters Ludvig Åberg Scottie Scheffler

