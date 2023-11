Sven-Erik fick tillbringa natten i snökaoset på E18: ”Har stått här i 18 timmar”

– Klockan 12 igår fastnade jag så jag har stått här i 18 timmar. Jag flyttade mig inte en meter, säger han på tisdagsmorgonen. Då hade trafiken börjat rulla i riktning mot Sverige, medan den fortfarande stod still åt andra hållet. Lite senare, vid 8.30-snåret, meddelade Vegtrafikksentralen, Norges motsvarighet till Trafikverket, att E18 hade öppnat i båda riktningarna.

– Närmare halv sju hade de fått bort bilarna i backen, så att jag kunde ta mig över till svenska sidan. Nu ska jag till Töcksfors och sedan ska jag in till Norge igen, och sedan får jag se mig om jag kan ta mig hem.– Jag har sovit skapligt i alla fall, men det har dundrat fram plogbilar på det andra körfältet.

– Jag har det mesta som behövs, micro och kylskåp, så det är inga problem för egen del, säger Sven-Erik Eriksson. Matförråden började dock tryta efter några timmar. Då var det tur i oturen att han hade två kollegor från Pousi transport som också hade fastnat i trafikkaoset.

– Ena kollegan stod 300–400 meter bakom mig. Jag hade ätit upp all min mat, men han hade konservärtsoppa, så då fick jag lite mat i alla fall.Andra medtrafikanter i personbilar hade inte samma komfort. Under natten ryckte Norsk Folkehjelp och norska Röda korset ut med mat, vatten och filtar till behövande.En del lyckades vända och hitta vägar ut medan andra satt fast i sina bilar hela natten.

