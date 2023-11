Svekdebatt kring bygget av omdebatterad trafikled

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

DAGENSNYHETER: Södertörns tingsrätt väntas skära ner – men grova brott ökarSödertörns tingsrätt kommer sannolikt få mindre pengar att röra sig med nästa år, rapporterar Ekot. Detta trots larm om fler grova brott än någonsin.

DAGENSINDUSTRI: Framsteg för Kjell Group – men skulden är fortsatt för högDe viktigaste framstegen under tredje kvartalet är att bolaget levererar ett starkt kassaflöde och att nettoskulden minskar.

DAGENSINDUSTRI: Framsteg för Kjell Group – men skulden är fortsatt för högDe viktigaste framstegen under tredje kvartalet är att bolaget levererar ett starkt kassaflöde och att nettoskulden minskar.

DAGENSINDUSTRI: ”Stort intresse” för Volta Trucks efter konkursen – men klockan klämtarDet finns ett ”väldigt stort intresse” från både finansiella och industriella aktörer runtom i världen att köpa upp Volta Trucks, enligt konkursförvaltaren Mikael Kubu.

SYDSVENSKAN: Israel vill krossa Hamas – men saknar plan för 2,3 miljoner palestinier i GazaKrig mellan Israel och Egypten skulle vara katastrofalt.

SVTNYHETER: Pumpaodlandet slår rekord – men vad gör du med pumpans innehåll?Halloween förknippas med pumpor. Men pumpan är inte bara en prydnad utan också nyttig att äta. Vad kan man egentligen göra med pumpainnehållet? Vi frågar Södertäljeborna i videon ovan.

