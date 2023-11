Apotea slog försäljningsrekord i tredje kvartalet och omsättningen ökade med 21 procent jämfört med samma period 2022. Den totala tillväxten 2022 var 6,4 procent, och rörelseresultatet sjönk från 136 miljoner kronor 2021 till 57 Mkr 2022.

”Vi ser inte att vi skulle ha nått vår topp utan tillväxten är fortsatt väldigt stark och vi fortsätter att takta mot vårt mål att bli Sveriges största apotek”, säger Svärdson. ”Vi hade ett ganska lugnt första halvår vad gäller tillväxt, då vi fokuserade på orderekonomi. Sedan har vi accelererat tillväxten i tredje kvartalet”, sa Björn Thorngren till Di. I en molndominerad affärsvärld är rätt kunskap och verktyg avgörande för att effektivt hantera kostnader.

– Organisationers traditionella praxis ledde till att 32 procent av deras molnresurskonsumtion gick förlorad 2022, vilket är dåligt ur hållbarhetssynpunkt. FinOps är en kulturell förändring som involverar finans, arkitekter, utvecklare och ledning för att samarbeta och fatta välgrundade beslut om molnresursanvändning.

– Molnleverantörer ansvarar för hållbarheten, men även företag måste göra gröna val och ha en plan. En utvecklingsmiljö behöver till exempel inte vara aktiv dygnet runt, precis som du inte låter varmvattnet rinna när du diskar. FinOps kan hjälpa företag att hantera utmaningar som detta och främja tillväxt och innovation när det används korrekt.

