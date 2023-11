Svag nedgång inför Fed-besked – historiskt kursras i Skanska

Under det senaste året har Hanza sett en större tillströmning av nya kunder som ser värdet i deras tillverkningskoncept, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. – Det senaste året har varit ett hektiskt, men väldigt positivt, säger Veronica Svensson, försäljningschef för Skandinavien. Vi har en fortsatt hög orderingång från befintliga kunder och i takt med det har vi investerat substantiellt i mer maskinkapacitet och i expansion av produktionsytor.

Hanzas affärsidé är att erbjuda regional och komplett tillverkning. Det betyder att kunder erbjuds ett helhetskoncept, där Hanza tar hand om allt från försörjningskedjorna och tillverkning inom flertalet teknologier, till montering och logistiklösningar med leveranser geografiskt nära kundernas marknader. Kunderna erbjuds även med kompletta outsourcingprojekt från sina egna fabriker.

– Det blir helt enkelt smidigare att låta oss hantera försörjningskedjan och jag upplever att mycket av det bottnar i kostnader förknippade med bristsituationer och ansträngda inköpsorganisationer senaste åren, säger Veronica.

– Hållbarhetsinitiativ blir generellt en del av den totala ekvationen när det kommer till kostnadsbild och kundkrav.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFV_MAGASIN: Skanska rapportrasar på börsen: 'Fastighetsmarknaden är svag'Skanska rasar tvåsiffrigt på börsen efter rapportsläppet. Detta efter att byggjätten tvingats till nedskrivningar på närmre en miljard kronor. ”Fastighetsmarknaden är svag och vi har tagit konsekvenserna av det”, säger VD Anders Danielsson till Affärsvärlden.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Agendan: Fed:s räntebesked – Skanska rapporterarHåll koll på onsdagens viktigaste hållpunkter

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: NCC:s vd: Lägre orderingång inte tecken på svag efterfråganByggbolaget NCC slog förväntan på första och sista raden i tredje kvartalet men orderingången var vikande och kom in under analytikerkåren ribba.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

REALTID: Riksbankschefen: Svag krona kan påverka penningpolitikenRiksbankschefen Erik Thedéen menar att den svaga kronan kan ha inverkan på Riksbankens beslut inom penningpolitiken.

Källa: realtid | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: Riksbankchefen: Att valutan är så svag är ett inflationsproblemDen svaga kronan kan påverka Riksbankens val inom penningpolitiken.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

AFV_MAGASIN: NCC ökade resultatet mer än väntat - svag orderingångByggbolaget NCC redovisar en omsättning och rörelseresultat som var högre än väntat under tredje kvartalet. Orderingången bommade prognosen.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕