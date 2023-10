Svår trafikolycka på Nockebybron

En trafikolycka inträffade vid 21.30-tiden på Nockebybron mellan Bromma och Ekerö, väster om Stockholm.

– Det är lite oklart vad som har hänt, vi håller på att jobba med ärendet, säger polisens presstalesperson Nadya Norton.Enligt räddningstjänsten ska ett fordon med två personer ombord blivit påkört av en personbil.– En väktare som hade följt efter lyckades omhänderta mannen, säger Lars Stevelind, vakthavande befäl på räddningstjänsten.

Läs mer:

SportExpressen »

Svår trafikolycka vid NockebybronEn svår olycka har inträffat på Nockebybron mellan Ekerö och Bromma. Ett fordon med två personer ombord ska ha blivit påkört av en bil, uppger räddningstjänsten. Läs mer ⮕

Svår trafikolycka – förare smetEtt fordon blev påkört av ett annat vid en trafikolycka på Nockebybron mellan Ekerö och Bromma i västra Stockholm på fredagskvällen. Enligt uppgift till TT är det en svår olycka med två tonåringar inblandade. Olyckan inträffade vid 21.30-tiden och föraren av en inblandad personbil smet från platsen. Därefter ska bilen ha krockat med en buss på E... Läs mer ⮕

Svår trafikolycka – förare smetEtt fordon blev påkört av ett annat vid en trafikolycka på Nockebybron mellan Ekerö och Bromma i västra Stockholm på fredagskvällen. Enligt uppgift till TT är Läs mer ⮕

Notts Countys svar på Taylor Swift-ryktet: 'Shake it off'Taylor Swift har ryktats vilja köpa in sig in i Notts County.Nu går klubben ut med ett svar. Ett skämtsamt sådant. Läs mer ⮕

Svår situation för journalister i Gaza: ”Väldigt många har dött under kort tid”Hittills har 27 journalister dött under kriget mellan Hamas och Israel, enligt Committee to Protect Journalists. – Väldigt många har dött under en kort tid, säger Erik Larsson, ordförande för Reportrar utan gränser. Läs mer ⮕

Krönika: ”FBK vägrade dö – men monstersviten blev för svår att bryta”Formen som droppat några procent ✓ Makalösa sviten ✓ Udda regeln Läs mer ⮕