Svår trafikolycka – förare smet

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad. En svår olycka har inträffat på Nockebybron mellan Ekerö och Bromma. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TTEtt fordon blev påkört av ett annat vid en trafikolycka på Nockebybron mellan Ekerö och Bromma i västra Stockholm på fredagskvällen.Olyckan inträffade vid 21.30-tiden och föraren av en inblandad personbil smet från platsen.

– En väktare följde efter bilen och kunde ta föraren i handfängsel till dess att polisen kom till platsen, säger Lars Stevelind, vakthavande befäl vid räddningstjänsten, till TT.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. headtopics.com

Läs mer:

GoteborgsPosten »

