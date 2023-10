Svår trafikolycka – förare smet

Ett fordon blev påkört av ett annat vid en trafikolycka på Nockebybron mellan Ekerö och Bromma i västra Stockholm på fredagskvällen.

Ett fordon blev påkört av ett annat vid en trafikolycka på Nockebybron mellan Ekerö och Bromma i västra Stockholm på fredagskvällen.

Läs mer:

SvD »

Svår trafikolycka vid NockebybronEn svår olycka har inträffat på Nockebybron mellan Ekerö och Bromma. Ett fordon med två personer ombord ska ha blivit påkört av en bil, uppger räddningstjänsten. Läs mer ⮕

Kinesiskt stridsflyg nära krascha med USA-bombareHär flyger ett kinesiskt stridsflyg jämte ett amerikanskt bombplan av typen B-52 över Sydkinesiska havet Läs mer ⮕

Ilska i USA efter ny kinesisk hot-flygningHär flyger ett kinesiskt stridsflyg jämte ett amerikanskt bombplan av typen B-52 över Sydkinesiska havet Läs mer ⮕

Bengt Ohlsson om livet som supporter till ÖFK.Bengt Ohlsson: Att följa ett fotbollslag som glider neråt är ett utdraget självskadebeteende Läs mer ⮕

Notts Countys svar på Taylor Swift-ryktet: 'Shake it off'Taylor Swift har ryktats vilja köpa in sig in i Notts County.Nu går klubben ut med ett svar. Ett skämtsamt sådant. Läs mer ⮕

Det finns ofta en stund över att hjälpa till med läxorSvar till Varför delar ni ut läxor till barnen? Läs mer ⮕