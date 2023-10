Svår situation för journalister i Gaza: ”Väldigt många har dött under kort tid”

2023-10-27 18:03:00 / Källa: svtnyheter

Hittills har 27 journalister dött under kriget mellan Hamas och Israel, enligt Committee to Protect Journalists. – Väldigt många har dött under en kort tid, säger Erik Larsson, ordförande för Reportrar utan gränser.