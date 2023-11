Susanne Nyström: Regeringen måste göra friskolelobbyisterna tokförbannade

Dagens Nyheter är en del av Bonnier News AB, som ansvarar för kundrelationen samt för behandlingen av dina personuppgifter. Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter.

DAGENSNYHETER: Susanne Nyström: Kysskuppen mot Charlotte Kalla är omöjlig efter metooNär Peter Settman kysste Charlotte Kalla i direktsändning 2008 skrattade alla. I dag hade det blivit ramaskri.

DAGENSNYHETER: Moderaterna om LVU-fallet i Gällivare: ”Vi följer frågan noga”M-politiker i Gällivare stöttade en frontfigur i LVU-kampanjen och demonstrerade mot socialtjänstens omhändertaganden av barn.– Vi har varit i kontakt med

SPORTBLADET: Bohman: Den stora frågan är om Hellberg vill ha BajenMartí Cifuentes klättrar vidare på karriärstegen. Nu är inte den stora frågan om Bajen vill ha Kim Hellberg. Utan om Kim Hellberg vill ha Bajen.

FOTBOLLSKANAL: landslagstrio kan ha gjort sitt sista mästerskap: 'Får ta frågan längre fram'MALMÖ. Sverige kan missa OS.Då kan Linda Sembrant, Caroline Seger och Kosovare Asllani gjort sitt sista mästerskap för Sverige.- Jag har ingen aning faktiskt, säger Sembrant.

EXPRESSEN: Folkhälsomyndigheten om skärmtid: ”Bra att frågan diskuteras”I våras gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram vägledning till barn och ungas skärmtid, som ska slutredovisas först i december 2024. Nu utkommer Svenska Barnläkarföreningen med nya nationella riktlinjer kring skärmtid för barn.

DAGENSNYHETER: Regeringen: Ersättningen till friskolor ska göras omDN har tagit del av den utredning som regeringen presenterar i slutet av veckan.

