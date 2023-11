Susanne Najafi om skidolyckan som blev en vändpunkt

Ange ditt företags namn eller organisationsnummer för att hämta adressuppgifter. Hittar du inte ditt företag i sökresultatet? Vänligen ange uppgifterna manuellt.Är du en Tellusgruppens nya modiga investerare? Läs mer här.

– Det var länge sedan som friskolan var ett ställe för lycksökare och kortsiktiga spekulanter. Vi söker investerare med ett varmt hjärta och nerver av stål, och välkomnar de som tror på vår vision om att samhällsnytta och vinstintresse kan kombineras, säger Bijan Fahimi.

Tellusgruppen är en av friskolebranschens snabbast växande aktörer med verksamhet inom förskola, grundskola, utbildningsresurser och barnpassning. Koncernen har i snitt vuxit med över 30 procent årligen både organiskt och genom förvärv.

– Ska man driva verksamhet inom friskola gäller det att leverera god kvalitet, vara långsiktig och tåla både saklig och osaklig granskning. Det räcker inte att vara bra, man måste vara utmärkt.visat att affärsmässighet och samhällsnytta inte står i motsats till varandra. Koncernens ambition är att leverera svaren på några av den svenska skolans svåraste utmaningar, till exempel skolsegregation eller digitalisering.

– Skolverksamhet har låg känslighet för konjunkturen och är relativt skyddad mot inflation och globala oroligheter. Men vi har andra utmaningar i form av politiska risker och medial exponering, vilket är en av branschens grundförutsättningar. Investerare i vår bransch kan inte bli nervösa av politisk populism.

