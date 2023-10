Supporter försökte klättra in på Napolis arena

En man har hittats död efter att ha försökt klättra in på Stadio Diego Armando Maradona för att se söndagens toppmöte mellan Napoli och Milan, rapporterar Calcio e Finanza.

Tillsammans med en vän försökte mannen ta sig in på bortasektionen via en balk på arenans fasad som i samband med det gick sönder, vilket orsakade olyckan. Vännen klarade sig oskadd och har för polis uppgett att den avlidne supportern föll cirka 20 meter när fasaden gav vika.

Calcio e Finanza hävdar att supportrarna försökte nå en tunnel som finns högt uppe på arenans utsida. Mannen, som var hemmahörande i Neapel, dog på platsen. Kroppen hittades under natten till måndagen. Han blev 42 år. headtopics.com

Försökte klättra in på arenan – ramlade och dogEn man har hittats död efter att ha försökt klättra in på Stadio Diego Armando Maradona för att se söndagens möte mellan Napoli och Milan. Enligt hans vän, som Läs mer ⮕

Ryktet: Inter utmanar Juventus om ZielinskiJuventus uppges vara ute efter Napolis mittfältare Piotr Zielinski. Nu ska även Inter vara sugna på den polske landslagsstjärnan, enligt Gazzetta dello Sport.Zielinski sitter på ett utgående avtal med Napoli och enligt tidningen ska parterna ha enats om en förlängning redan i somras, men att det uppstått problem. Läs mer ⮕

Ville se Napoli-Milan – föll 20 meter och dogEn 42-årig italienare dog i samband med söndagskvällens Serie A-match Napoli-Milan. Mannen försökte tillsammans med en vän ta sig in på Diego Armando Maradona-stadion Läs mer ⮕

Ville se Napoli-Milan – föll 20 meter och dogEn 42-årig italienare dog i samband med söndagskvällens Serie A-match Napoli-Milan. Mannen försökte tillsammans med en vän ta sig in på Diego Armando Maradona-stadion utan biljett, när han föll från cirka 20 meters höjd. Läs mer ⮕

Mattias Sjögrens tröja hissad i Catena arenaMattias Sjögren hyllades stort i Catena arena. Röglelegendaren fick sin tröja hissad inför lördagens match. – Att få mitt nummer hissat är svårt att ta in, säger han. Läs mer ⮕

Madonna på Tele2 Arena – chatta under konsertenUnder lördagen kommer världsartisten Madonna till Tele2 Arena i Stockholm. Aftonbladets Per Magnusson är på plats och chattar under konserten! Läs mer ⮕