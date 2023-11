Supermodell inspirerade popduons debut: ”Vi har dagdrömt och fantiserat”

Som gitarrist och basist spelar Christoffer Zetterlund med bland andra Maia Hirasawa och de värmländska artisterna Sam Florian och Filip Finado. Genom sitt bolag Smatterband – som är lika mycket ett skivbolag som en pr-byrå – har han dessutom en mängd olika projekt och uppdrag. Tidigare spelade han med trion Kone Mara och när bandet splittrades skapades tidsrum för det nya duoprojekt Mon Rayon.

– Bandnamnet kommer från en kompis t-shirt. Det stod något i stil med ”Le soleil mon Rayon”. Jag såg direkt att det skulle bli ett snyggt bandnamn.– Vår första singel ”Kate Moss in Paris” spelade vi in i somras, men innan dess hade vi dagdrömt och fantiserat kring vad bandet ska vara och låta.– I början hade vi inte tid att skriva låtar, vi var så upptagna med att spela med andra.

– Vi hade en tanke om europeiskt 60-tal. Det var där vi började soundmässigt – i fransk och italiensk musik. Nästa singel, som släpps i december, blir mer i den linjen med stråkar, hammondorgel och stora körer. Men ”Kate Moss in Paris” blev mer rak, enkel. Det är bara trummor, bas och gitarrer. Plus sång då.

– Han hade sett en bild på henne i en bok. När jag presenterade en låtidé för honom så tog vi hans namnförslag till låtens inledning – ”You’ve got stars in your eyes and a cigarette in your mouth. You’re like Kate Moss in Paris”. Resten av låten skrevs rakt upp och ner utifrån det.

