Styrelseledamot i Nyfosa tankar aktier för cirka 1 miljon

AFV_MAGASIN: Jens Engwall miljonköper i NyfosaJens Engvall har den 30 oktober köpt ytterligare 70 078 aktier i fastighetsbolaget Nyfosa där han är styrelseledamot.

AFV_MAGASIN: Nyfosa säljer fastigheter för nära 300 miljonerFastighetsbolaget Nyfosa har i två transaktioner avyttrat sju fastigheter med en uthyrningsbar yta om 46 000 kvadratmeter, bestående av lager, industri, handel och kontor.

DAGENSINDUSTRI: Nyfosa har sålt sju fastigheterFastighetsbolaget Nyfosa har i två transaktioner avyttrat sju fastigheter belägna i Falköping, Filipstad, Lidköping och Malmö. Försäljningspriset för fastigheterna uppgår totalt till 299 miljoner kronor och överstiger det bokförda värdet med 20 miljoner kronor, inkluderat avdrag för latent skatt.

AFV_MAGASIN: Afrys styrelseledamot köper aktier för 1,4 miljonerNeil McArthur har köpt 13 080 aktier i teknikkonsulten Afry där han är styrelseledamot.

AFV_MAGASIN: Styrelseledamot i Afry har köpt aktier för 1,1 miljonerJoakim Rubin har köpt 10 000 aktier i Teknikkonsulten Afry där han är styrelseledamot.

AFV_MAGASIN: Afrys Neil McArthur köper ytterligare aktierNeil McArthur har köpt ytterligare 3 270 aktier i teknikkonsulten Afry där han är styrelseledamot.

