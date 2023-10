Strejkvakter utanför Tesla: Risk för strejkbryteri

ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter. Den är gratis att ladda ned.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.

Läs mer:

GoteborgsPosten »

IF Metall utökar varslet mot Tesla | Dagens ArenaIF Metall har efter ett möte med Tesla under tisdagen utökat sin varsel efter att företaget varit tydliga med att de inte kommer teckna kollektivavtal. Läs mer ⮕

Tesla uppges använda strejkbrytareNya uppgifter om strejkbrytare hos Tesla får IF Metall att reagera starkt. Läs mer ⮕

Strejkvakt vid Tesla: Risk för strejkbryteriSedan midnatt strejkar anställda på Teslas svenska verksamheter. Trots vakter passerar ett antal personer in på arbetsplatsen, något som skulle kunna handla om strejkbryteri. – Vår uppskattning är att sex–sju personer har gått in här, säger en strejkvakt till TT. Läs mer ⮕

Strejkvakt vid Tesla: Risk för strejkbryteriInne på Teslas servicecenter i Segeltorp inleddes en strejk tidigt på fredagsmorgonen. Kravet är ett kollektivavtal.”De har sämre förmåner”, säger Emma Hansson, ordförande i IF Metall i Stockholms län, om varför man strejkar. Läs mer ⮕

Strejkvakt vid Tesla: Risk för strejkbryteriInne på Teslas servicecenter i Segeltorp inleddes en strejk tidigt på fredagsmorgonen. Kravet är ett kollektivavtal. – De har sämre förmåner, säger Emma Hansson, Läs mer ⮕

IF Metall utmanar bilvärldens mäktigaste manIF Metall utmanar med sin strejk den hårda fackförbundskritikern Elon Musk. Han kan svara med att lägga ner i Sverige, skriver DN: s Hans Strandberg. Läs mer ⮕