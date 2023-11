Över 40 lokala nyhetssajter och appar– på över 40 lokala nyhetssajter och appar från Sydsvenskan i söder till Östersunds-Posten i norr.– alla artiklar på Expressen.se och i Expressen-appen samt e-tidning.– alla artiklar på teknikensvarld.se, mama.se, skonahem.se, alltomresor.se, levaochbo.se, alltommat.se, halsoliv.se och amelia.

HALLANDSPOSTEN: SVT:s största satsning någonsin skrivs av Magnus från HalmstadSveriges historia tas upp i SVT, UR och Sveriges Radio, samt i ett program med Farah Abadi. Simon J Berger är programledare och Lundwig Göransson gör musiken.

SYDSVENSKAN: Lundabon drev landets största drogsajt – lever på flykt undan rättvisanDokument: Så avslöjade polisen hjärnan bakom Flugsvamp 2.0

SVTNYHETER: Sveriges största spökarkiv kryllar av kusligheterI Uppsala gömmer sig en av Sveriges största samlingar av spökhistorier. Bland annat om mannen på det gamla epidemisjukhuset som försvann i tomma intet. Här finns också svartkonstboken som sägs kunna väcka döda till liv.

SVTNYHETER: Här planeras Nordens största vattenland – oron: ”Avsevärd trafikökning”Nordens största vattenland – med 30 åkattraktioner och plats för drygt 2 000 besökare åt gången – planeras drygt 20 minuter från Uppsala. Vissa boende har uttryckt oro för den trafikbelastning som kan uppstå.

DAGENSINDUSTRI: Entra får sänkt kreditbetyg – Balder och Castellum är största ägareKreditutvärderaren Moody's har på onsdagen sänkt sitt kreditbetyg för det norska fastighetsbolaget Entra, från BAA2 till BAA3, med stabila utsikter.

SYDSVENSKAN: 'Största omställningen vi haft inom skidsporten'Direkt när förbudet mot fluorvalla infördes diskades norska alpinstjärnan Ragnhild Mowinckel. Nu sprider sig oron inför premiärerna i längd och skidskytte.

