Storbritanniens kung Charles III är på besök i Kenya, där han uttryckt sin "djupaste ånger" för övergreppen som ägde rum under den forna kolonins självständighetskamp. Någon fullständig ursäkt lär inte komma från brittiskt håll, men en sådan är heller inte något högt prioriterat krav från Kenya.

