Stor risk för strejk i Klarna

Unionen och Sveriges ingenjörer har varslat om att ta ut sina medlemmar på Klarnas huvudkontor i Stockholm i strejk den 7 november. Konflikten bottnar i att Klarna inte vill gå med på fackförbundens krav om att teckna kollektivavtal.

