Stor mängd cannabis hittades i stuga i Båstads kommun – fem personer häktade

– Polisen hade spaning mot en stuga och där hittade man en hyfsat stor mängd cannabis, säger Lars Lindberg, åklagare på riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.Fem personer har häktats

Ett par dagar senare greps ytterligare två personer, två män i 30-årsåldern från två orter i Stockholms län. Nu har samtliga häktats vid Helsingborgs tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för grovt narkotikabrott.

– De har koppling till varandra i det här ärendet men jag vill inte gå in på mer, säger Lars Lindberg.– Narkotikan skickas på analys, vi går igenom telefoner och förhör personer.

