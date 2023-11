Stor besvikelse i BIK efter blytungt slut – tränaren: ”Vi måste vara modigare”

– När vi gjorde 3–1 var vi alla överens om att fortsätta spela som vi gjort hela matchen, säger Hall.Efter 17.26 reducerade Djurgården sedan laget chansat med att ta ut målvakten för att få in en sjätte utespelare.Det dröjde endast fem sekunder innan Linus Klasen kvitterade, spel sex mot fyra då, genom ett skott i målvakten Niklas Lundströms bortre hörn.

BIK spelar ytterligare två matcher den här veckan. Det är chans till snabb revansch när det redan på fredag handlar om bortamöte med Mora. Under söndagen ska BIK spela borta mot Tingsryd.3–1 (15.35) Gustaf Thorell (Hampus Plato, Gustaf Franzén), 3–2 (17.26) Wiktor Nilsson (John Norman, Pontus Johansson), 3–3 (18.54) Linus Klasen (Axel Andersson, Marcus Krüger).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ETC_REDAKTIONEN: Jag accepterar inte ert krav på fördömandeVill vi agera så att det våld vi bevittnade från Hamas inte upprepas?

Källa: ETC_redaktionen | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: – efter Anaheim Ducks förlust med Leo Carlsson i lagetLOS ANGELES. Jakob Silfverberg vet hur man firar en milstolpe. Han gjorde sitt första mål för säsongen i sin 700:e match för Anaheim Ducks i natt, svensk tid, när man skrällvann borta över Pittsburgh Penguins med 4-3. Det här var sista stoppet på Ducks fyra matcher långa turné till östra USA.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕

GPSPORTEN: Rönnäng för tuffa för Hisingen – förlust med 0-4Hisingen förlorade mötet med Rönnäng hemma med 0-4 (0-1, 0-2, 0-1) i HockeyTrean södra A på onsdagen. Hisingens IK förlorade mot Rönnängs IK Rönnäng tog ledningen

Källa: GPSporten | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Löfven i attack mot elbilsjätten: ”Skäms Tesla!Tidigare statsministern uppmanar till bojkott efter strejken kring kollektivavtal • Jobbar själv åt stor lobbyistbyrå utan avtal

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

GDNYHETER: 110 kvadratmeter stor villa från 1912 i Norrsundet såldNu är det klart vem som köpt huset på adressen Backvägen 4 i Norrsundet av Barbro Ingegärd Zeffers dödsbo. Ny ägare är Eva Ann-Charlotte Svedin, 67 år, Gävle. Priset blev 700 000 kronor och den nya ägaren tog över huset i oktober 2023. Husets byggår är 1912 och det har en boyta på 110 kvadratmeter.

Källa: GDnyheter | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Ligger en stor oro begravd i hyllningenSverige måste vinna och plus i kanten är om målen trillar in. Tajmingen kunde knappast bli sämre.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕