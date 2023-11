INSÄNDARE. Regeringen måste visa mer handlingskraft för att rädda de livskraftiga ekosystemen i vårt land. Stoppa förlusten av Sveriges biologiska mångfald till 2030, skriver tio företrädare för naturorganisationer.prenumerationsvillkoren. Dagens Nyheter är en del av Bonnier News AB, som ansvarar för kundrelationen samt för behandlingen av dina personuppgifter. Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SVTNYHETER: Så gör Västerås för att stoppa kriminellas rekrytering av barnI Västerås har fältarbetande socialsekreterare ett tätt samarbete med polis, skola och fritidsgårdar. Det lyfts upp av Brottsförebyggande rådet som ett exempel på arbete som motverkar kriminellas rekrytering av barn. – Vi måste in snabbare än någonsin, säger Linda Lindgren, teamledare för de fältande socialsekreterarna i Västerås.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Sveriges största spökarkiv kryllar av kusligheterI Uppsala gömmer sig en av Sveriges största samlingar av spökhistorier. Bland annat om mannen på det gamla epidemisjukhuset som försvann i tomma intet. Här finns också svartkonstboken som sägs kunna väcka döda till liv.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Sveriges BNP minskade i septemberSveriges BNP minskade med 0,5 procent säsongsrensat i månadstakt och med 3 procent jämfört med september i fjol. BNP i tredje kvartalet sjönk med 1,2 procent i årstakt, det visar SCB:s BNP-indikator.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Sveriges mardröm i jakten på OS-platsenSverige räddade poäng mot Italien på tilläggstid. Trots det är OS-drömmarna nära att krossas.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

EXPRESSEN: Betyg på Sveriges spelare i förlusten mot ItalienSverige spelade 1–1 mot Italien i Nations League. Målet gjordes av Linda Sembrant. Här är betygen på de svenska spelarna.

Källa: Expressen | Läs mer ⮕

SVTNYHETER: Fotboll: Daniel Nannskog sågar Sveriges insats: ”Hela laget var underkända”Sveriges OS-chans är nästan borta. Efter poängtappet hemma mot Italien var SVT:s experter kritiska till Sveriges spel. – Hela Sverige var underkända i den här matchen, säger Daniel Nannskog.

Källa: svtnyheter | Läs mer ⮕