Stopp på E45 efter singelolycka

de ämnen och personer som du är intresserad av och skapa på så sätt ett eget nyhetsflöde.ingår i din prenumeration. Det innebär att du kan dela med dig av din prenumeration till resten av din familj. Med ett eget konto kan man anpassa innehållet precis som man själv vill, genom att följa olika ämnen och skribenter samt prenumerera på olika nyhetsbrev.är riktigt bra för dig som uppskattar våra nyheter.

sätter ju verkligen guldkant på både vardag och helg. I din prenumeration ingår våra dagliga sudoku och korsord av varierande svårighetsgrad.En singelolycka inträffade på E45, strax före Bohusmotet, på fredagskvällen. Räddningstjänst är på plats och vägen är helt avstängd i norrgående riktning.Larmet om olyckan på E45 kom vid 22.53 på fredagskvällen.

– Det är en singelolycka strax innan Bohusmotet. Personbilen har gått in mitträcket och både räcket och bilen har fått skador, så det är ganska mycket för oss att röja undan, säger larm- och ledningsoperatören vid räddningstjänsten Storgöteborg.Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. headtopics.com

Läs mer:

GoteborgsPosten »

Frontalkrock på E45 – minst en person till sjukhusTvå personbilar har frontalkolliderat på E45 norr om Porjus. Minst en person har lämnat olycksplatsen med ambulans. Läs mer ⮕

Stopp för uthyrning av festlokal efter problemKulturnämnden vill inte längre att lokaler i Medborgarservice ska kunna hyras ut till privatpersoner, på grund av problem som uppstått vid sådana evenemang. Läs mer ⮕

En till sjukhus efter olycka norr om AsmundtorpRäddningstjänst och ambulans befinner sig på olycksplatsen. Läs mer ⮕

Slovakien stoppar militär hjälp till UkrainaSlovakiens regering sätter stopp för landets militära hjälp till Ukraina, meddelar landets nytillträdde premiärminister Robert Fico. Läs mer ⮕

Stopp på E6 på grund av en singelolyckaEn singelolycka med en personbil orsakar problem i trafiken i riktning mot Malmö på E6 vid trafikplats Halmstad N, uppger Trafikverket. Räddningstjänst är på Läs mer ⮕

Slovakien stoppar militär hjälp till UkrainaSlovakiens regering sätter stopp för landets militära hjälp till Ukraina, meddelar landets nytillträdde premiärminister Robert Fico. Läs mer ⮕