Stödet för SD ökar i storstäderna

Noteringen är den högsta sedan mars 2020 och jämfört med för ett halvår sedan syns också ett tydligt ökat stöd i Göteborg, Malmö och Stockholm, enligt SVT. De exakta siffrorna för stödet i storstäderna redovisas dock inte.

– Jag tycker att det är förvånande. Erfarenheten från corona och kriget mellan Ryssland och Ukraina visade att många sluter upp bakom statsbärande parti, men nu har vi en situation där man inte gör det. I stället går man till det stora oppositionspartiet Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian, till SVT.

Det samlade stödet för M, SD, L och KD ligger nu på 45,1 procent, att jämföra med 53,2 procent för oppositionen. Tidöpartierna knappar in något på den andra sidan jämfört med månaden innan men de förändringarna är inte statistiskt säkerställda.

Väljarbarometern baseras på omkring 3 000 intervjuer från en slumpmässigt rekryterad panel i åldrarna 18-84 år. Frågan som ställs är vilket parti den svarande skulle rösta på om det var val i dag och cirka 40 procent av de tillfrågade svarade på frågan.05.56

