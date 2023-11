Stockholmsbörsen stänge runt nollan - SBB sämst i storbolagsindexet

Byggbolaget Skanska rapporterade ett klart lägre än väntat rörelseresultat vid 549 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat enligt Bloomberg var 1 631 miljoner kronor. Bolaget tog nedskrivningar av tillgångar och goodwill om totalt 0,9 miljarder kronor till följd av svag fastighetsmarknad. Aktien stängde ned 12,4 procent.

Fastighetsbolaget SBB har fått tummen upp av konkurrensmyndigheterna för sin affär med Brookfield. Affären genomförs nu i det fjärde kvartalet. Affären innebär att SBB övergår till minoritetsägare i SBB Educo. Totalt säljer det börsnoterade fastighetsbolaget 1,16 procent för cirka 242 miljoner kronor.

Sportboksleverantören Kambis ebitda-resultat landade på 13,9 miljoner euro i Q3, med en ebitda-marginal på 33 procent. Aktien ökade 0,2 procent. Forskningsbolaget Synact Pharma rasade 67,5 procent. Bolaget uppger att man har identifierat flera oegentligheter i samband med genomförandet av fas 2a-studien Resolve. Detta kräver enligt bolaget ytterligare undersökningar innan man kan dra några slutsatser om resultaten.

Teknikbolaget Ovzon har genom sin partner Intelsat General Communications fått en tilläggsorder om cirka 1,2 miljoner dollar, motsvarande 13,2 miljoner kronor, för att leverera sin integrerade SATCOM-as-a-Service-lösning till det amerikanska försvarsdepartementet. Aktien steg 2,9 procent.I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFV_MAGASIN: Bred uppgång på Stockholmsbörsen - SBB och flera fastighetsaktier steg tydligtStockholmsbörsen steg på tisdagen, som var sista handelsdagen på oktober.

Källa: AFV_magasin | Läs mer ⮕

SVDNARINGSLIV: Stockholmsbörsen bröt negativa trendenStockholmsbörsen har backat under tio av de senaste elva handelsdagarna – men på måndagen bröts den deppiga trenden när breda OMXS-index stängde på plus. Vitvarujätten Electrolux steg tydligt och återhämtade en del av förra veckans kraftiga ras.

Källa: SvDNaringsliv | Läs mer ⮕

GOTEBORGSPOSTEN: Lägre inflation gav skjuts åt StockholmsbörsenStockholmsbörsen fortsatte sin resa uppåt på tisdagen efter en längre tids nedgång som bröts i måndags. Bättre än väntade inflationssiffror för euro-området

Källa: GoteborgsPosten | Läs mer ⮕

DAGENSINDUSTRI: Stockholmsbörsen steg med fastighetssektorn i tätenStockholmsbörsen steg på tisdagen, i kölvattnet av en stark New York-börs på måndagen. Fastighetssektorn gick i täten med uppgångar på nästan 4 procent, där Corem slutspurtade betydligt.

Källa: dagensindustri | Läs mer ⮕

SVD: Stockholmsbörsen stigerEfter gårdagens uppgång fortsätter Stockholmsbörsen svagt uppåt. I den inledande handeln är OMXS-index upp 0,3 procent. Bland storbolagen märks framför allt en uppgång hos Getinge som stiger 1,3 procent medan Autoliv går i motsatt riktning och sjunker 0,3 procent. En rad mindre bolag har under morgonen delårsrapporterat. Byggföretaget NCC faller...

Källa: SvD | Läs mer ⮕

SPORTEXPRESSEN: Stockholmsbörsen stigerEfter gårdagens uppgång fortsätter Stockholmsbörsen svagt uppåt. I den inledande handeln är OMXS-index upp 0,3 procent.

Källa: SportExpressen | Läs mer ⮕