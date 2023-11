Stjärnrookien Leo Carlsson slog till på nytt i natt

Och i natt var det alltså dags igen, hemma mot ett Arizona som i likhet med Anaheim-ankorna överraskat mycket positivt under de inledande grundserieveckorna. Gästerna hade 3-2-ledning när 18-åringen fyra minuter in i tredje perioden tog sig in framför kassen och medelest klubbskaftet styrde in ett skott från Troy Terry.– Jag kommer inte ihåg vad som hände innan men jag fick iväg ett löst backhandskott till Terry. Sedan såg jag inte när han sköt men han träffade mig på klubban och den gick in i taket, säger han till Hockeynews.se i omklädningsrummet efteråt.

Det oavgjorda resultatet stod sig sedan perioden ut – och i förlängningen avgjorde samme Troy Terry, varmed han de facto fullbordade ett hattrick.De fick bara in två puckar på Ukko-Pekka Luukkonen, medan Sabres gjorde fem på Carter Hart och, när Hart på grund av skada klev av, Samuel Ersson.

– Det är frustrerande. Avlossar man 40 skott ska man göra mer än två mål, suckar backen Travis Sanheim. Rasmus Dahlin producerade för en gångs skull inga poäng alls, så hans finfina svit bröts efter åtta matcher.Hemma mot Dallas i natt hade de 2-1-ledning en bit in i andra perioden, men fick till slut ändå stryk med 4-3 och har därmed förlorat sex raka matcher.

– Det är bara att försöka gå vidare. Om man blir frustrerad och gräver ner sig kommer den här ligan att äta upp en och spotta ut en, säger backen MacKenzie Weegar.Efter några mindre inspirerade insatser på slutet visade Colorados stjärnor återigen var skåpet ska stå i nattens hemmamatch mot St. Louis.

